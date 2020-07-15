Под Могилевом плохо передвигающийся пенсионер с эпилепсией провел несколько дней в лесу

Мужчина сказал, что пробыл в лесу несколько дней. Фото: МЧС.

Мужчина пошел за грибами и пропал. Его нашли спасатели и милиционеры, слава богу, - живым [фото]

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ЧП произошло недалеко от деревни Коркать, что на Могилевщине. Рано утром, примерно в 07.50 часов в среду, 15 июля, в милицию позвонили родственники пропавшего и рассказали, что в лесу потерялся пенсионер. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС.

Выяснилось, что накануне пожилой мужчина пошел собирать грибы, но с тех пор на связь не выходил и мобильник его недоступен. Кроме того, стало известно, что у пропавшего пенсионера проблемы со здоровьем: заболевание опорно-двигательного аппарата и эпилепсия.

Спасатели обнаружили пропавшего пенсионера в 1,5 километрах от деревни. Фото: МЧС.

- В развернувшейся поисковой операции участвовали сотрудники МЧС и правоохранители. Найти пропавшего сельчанина удалось спустя пару часов после поступления информации - после 11.00 часов. Сельчанина нашли на опушке леса примерно в полутора километрах от деревни, помощь врачей ему не понадобилась. Со слов пенсионера в лесу он пробыл несколько дней, - пояснили в пресс-службе.

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