2020-07-15T22:07:56+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Под Могилевом плохо передвигающийся пенсионер с эпилепсией провел несколько дней в лесу

Мужчина пошел за грибами и пропал. Его нашли спасатели и милиционеры, слава богу, - живым [фото]
Надежда БУТОВИЧ
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Мужчина сказал, что пробыл в лесу несколько дней. Фото: МЧС.Мужчина сказал, что пробыл в лесу несколько дней. Фото: МЧС.
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ЧП произошло недалеко от деревни Коркать, что на Могилевщине. Рано утром, примерно в 07.50 часов в среду, 15 июля, в милицию позвонили родственники пропавшего и рассказали, что в лесу потерялся пенсионер. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС.

Выяснилось, что накануне пожилой мужчина пошел собирать грибы, но с тех пор на связь не выходил и мобильник его недоступен. Кроме того, стало известно, что у пропавшего пенсионера проблемы со здоровьем: заболевание опорно-двигательного аппарата и эпилепсия.

Спасатели обнаружили пропавшего пенсионера в 1,5 километрах от деревни. Фото: МЧС.

Спасатели обнаружили пропавшего пенсионера в 1,5 километрах от деревни. Фото: МЧС.

- В развернувшейся поисковой операции участвовали сотрудники МЧС и правоохранители. Найти пропавшего сельчанина удалось спустя пару часов после поступления информации - после 11.00 часов. Сельчанина нашли на опушке леса примерно в полутора километрах от деревни, помощь врачей ему не понадобилась. Со слов пенсионера в лесу он пробыл несколько дней, - пояснили в пресс-службе.

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