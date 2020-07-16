2020-07-16T09:57:29+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Белгазпромбанке арестовали счет жены замминистра финансов России на €3 млн

КГК запросил правовую помощь у компетентных органов РФ
Сергей Диндиков
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После того, как Круглов стал заместителем министра финансов Российской Федерации, он сразу же прекратил сотрудничество с БелгазпромбанкомПосле того, как Круглов стал заместителем министра финансов Российской Федерации, он сразу же прекратил сотрудничество с БелгазпромбанкомФото: Святослав ЗОРКИЙ
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15 июля в эфире телеканала Беларусь 1 прошел сюжет, в котором Комитет госконтроля Беларуси рассказал об аресте счета жены заместителя министра финансов РФ Андрея Круглова в Белгазпромбанке. Представителем КГК была запрошена правовая помощь у соответствующих органов РФ.

В сюжете говорится, что Белгазпромбанк разработал эксклюзивную договоренность для размещения валютного займа.

Заместитель начальника управления департамента финансовых расследований КГК Дмитрий Дягилев рассказывает, что про этот банковский продукт информацию никто нигде не найдет, так как создавался он лишь для одного человека - Круглова Андрея Вячеславовича, гражданина Российской Федерации. Банк за все время своей работы заключил три договора займа с физическими лицами - нерезидентами Республики Беларусь. два договора было заключено с Кругловым Андреем Вячеславовичем на общую сумму €8,5 млн и один с его женой на €3 млн.

После того как Круглов стал заместителем министра финансов Российской Федерации, он сразу же прекратил сотрудничество с Белгазпромбанком.

На данный момент в банке есть только валютный счет жены Круглова на общую сумму €3 млн. В связи с расследованием уголовного дела на него наложен арест.

«Чтобы установить все обстоятельства противоправной деятельности, через Генеральную прокуратуру в соответствующие органы РФ мы направили международные поручения, чтобы нам была оказана правовая помощь», - отметил представитель ДФР КГК.

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