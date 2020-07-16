Ученый из Оксфорда испытала вакцину от коронавируса на своих детях

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Оксфордский университет провел первые успешные тестирования препарата от коронавируса, сообщает Bloomberg. Его проверка интересна еще и тем, что в её процесс одним из разработчиков были привлечены родные дети. Их мать - глава исследователей Сара Гилбер. Журнал отмечает, что дети сами дали согласие на участие в программе.

Они тройняшки. На момент испытаний им исполнился 21 год. Общее число тестирующих английский препарат составляет более 10 тыс добровольцев. Средний возраст - от 56 до 69 лет. Есть лица и старше 70, а также дети от 5 до 12 лет. Первый этап исследования был проведен с участниками от 15 до 55 лет.

Сейчас завершился второй этап испытаний. Эта разработка проводится совместно с англо-шведской фармацевтической компанией. Не исключается момент, что она станет самым многообещающим препаратом. Сейчас появилась информация, что препарат уже позволил повысить иммунитет.

Говорить о конкретной эффективности вакцины можно будет после третьей стадии тестирования.

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