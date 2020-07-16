Сегодня, 16 июля, в Витебске открывается «Славянский базар»

Вечером в Летнем амфитеатре свои выступления представят артисты разного возраста и регалий Фото: Павел МАРТИНЧИК

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Сегодня состоится открытие XXIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» в Летнем амфитеатре, пишет БелТА.

Первый день события будет состоять из различных мастер-классов, перформансов, квестов, танцев, шоу и выступлений творческих коллективов на фесте уличного искусства «На семи ветрах». Краеведческий музей порадует выставкой портретов из монет. Заработают любимые Витебском ярмарки мастеров.

Вечером Площадь лауреатов озарит новая звезда. Она будет принадлежать обладателю специальной награды президента РБ «Через искусство - к миру и взаимопониманию» Филиппу Киркорову. Ему же предстоит и открывать концерт. Как отмечает артист, это первое его выступление после ограничений, введенных из-за коронавируса.

На фестиваль планировался приезд Томаса Андерса, но его, из-за пандемии COVID-19, не пустила санитарная служба Германии. Также организаторами мероприятия были заменены основные ведущие конкурса.

Вечером в Летнем амфитеатре свои выступления представят артисты разного возраста и регалий. Запланированы выступления Сергея Полунина, Елены Ваенги, Александра Буйнова, Олега Митяева, Инны Маликовой и ВИА «Новые самоцветы», Анны Семенович, Мити Фомина, Инны Афанасьевой, Анатолия Ярмоленко и ансамбля «Сябры», Тимы Белорусских, мужского хора «Всехсвятского» храма-памятника Всех Святых в Минске, Влада Сытника и многих других.

Фестиваль будет проходить с 16 по 19 июля. Самые главные его события - это Международный конкурс исполнителей эстрадной песни «Витебск-2020» и Международный детский музыкальный конкурс «Витебск-2020».

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Коронавирус внес коррективы в планы фестиваля, но не отменил его. Зато стало больше бесплатных мероприятий на открытом воздухе (подробности).