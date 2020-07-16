КП Беларусь
В Минске из горевшей квартиры на Неманской спасли мужчину
В одной из комнат загорелся диван
В квартире загорелся диван.Фото: Мария ГОРЕЛОВА
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Пожар вспыхнул в квартире по ул. Неманской, в которой находился 34-летний мужчина. Как сообщают в МЧС, в одной из жилых комнат квартиры загорелся диван. ЧП случилось днем 15 июля.
Сотрудники МЧС спасли мужчину. Сообщается, что он получил отравление продуктами горения и был доставлен в больницу.
Причина ЧП выясняется.
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