В Турции потерпел крушение самолет-разведчик

С 13 июня самолетом выполнялись разведывательная и наблюдательная миссии в провинциях Ван и Хаккяри Фото: Виктория МИНАЕВА

Погибли семь человек служб безопасности. Среди них двое пилотов

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Ночью с 15 на 16 июня в провинции Ван на востоке Турции произошло крушения самолета, принадлежащего службам безопасности. Об этом, по сообщениям телеканала NTV, рассказал министр внутренних дел республики Сулейман Сойлу.

Как сообщает телеканал, самолет выполнял разведывательную и наблюдательную миссию в провинциях Ван и Хаккяри

15 июня, приблизительно в 22:45 по местному времени, связь с самолетом была потеряна. 16 июня, около 3:00 в горах на западе провинции были обнаружены обломки самолета.

С 13 июня самолетом выполнялись разведывательная и наблюдательная миссии в провинциях Ван и Хаккяри. Среди погибших было двое пилотов.

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