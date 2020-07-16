В Турции потерпел крушение самолет-разведчик
Ночью с 15 на 16 июня в провинции Ван на востоке Турции произошло крушения самолета, принадлежащего службам безопасности. Об этом, по сообщениям телеканала NTV, рассказал министр внутренних дел республики Сулейман Сойлу.
Как сообщает телеканал, самолет выполнял разведывательную и наблюдательную миссию в провинциях Ван и Хаккяри
15 июня, приблизительно в 22:45 по местному времени, связь с самолетом была потеряна. 16 июня, около 3:00 в горах на западе провинции были обнаружены обломки самолета.
С 13 июня самолетом выполнялись разведывательная и наблюдательная миссии в провинциях Ван и Хаккяри. Среди погибших было двое пилотов.
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