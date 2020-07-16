Мать-одиночка попалась на закладке наркотиков. Ей грозит до 20 лет лишения свободы

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43-летняя мастер по маникюру воспитывала дочь одна и алиментов не получала. При этом у нее было несколько кредитов, которые надо было погашать. Она едва сводила концы с концами.

Как сообщает minsknews.by, женщина в поисках дополнительного дохода увидела объявление в интернете, что в магазин по продаже наркотиков требуется «минер». Платить обещали по 20 рублей за одну закладку. Она внесла 100 рублей в качестве залога и начала работать, делая в день по 40–50 тайников.

Спустя две недели ее задержали сотрудники наркоконтроля. В ее рюкзаке нашли 7,7 г амфетамина и 1,28 г мефедрона, что является крупным размером.

В прокуратуре Центрального района рассказали, что 16-летняя дочь женщины знала, чем зарабатывала мать, и даже давала советы, как соблюдать конспирацию. А мать хвалилась ей в переписке, сколько закладок за день сделала.

Возбуждено уголовное дело. За незаконный оборот наркотиков женщине грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. Приговора суда она дожидается в следственном изоляторе, а ее 16-летняя дочь осталась с бабушкой-инвалидом.

В прокуратуре предупреждают, что подобные "заманчивые предложения" о работе незаконны.

Чаще всего распространяют наркотики, делая закладки, молодые люди 25–30 лет.

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