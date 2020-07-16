В Пуховичском районе 15-летнюю девочку убило упавшее на нее дерево

Изменить размер текста: A A

15 июля в лесничестве Пуховичского района 60-летним мужчиной проводилась лесозаготовка. В это время по лесной дороге в наушниках шла 15-летняя девочка. Одно из спиленных деревьев упало прямо на нее, нанеся тяжелые травмы. Девочка умерла на месте, сообщает телеграм-канал Следственного Комитета.

Вместе с экспертом следователи осмотрели место, где случилось происшествие, зафиксировали следовую картину участников, изъяли предметы, которые имеют значение в установлении обстоятельств. К сведению приняты документы, которые допускают мужчину к работам данного вида.

Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Оперативники выясняют причины и обстоятельства произошедшего. Проводятся экспертизы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Следственный комитет рассказал подробности трагедии в Минске, где мужчина выбросил из окна дочь, а потом выбросился сам

Это был отец девочки, с которым ее мама рассталась. До этого он поджег вещи своей бывшей сожительницы в ванной комнате (подробности).