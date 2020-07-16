Житель Бобруйска незаконно хранил в гараже 115 литров спирта

В гараже хранилось 23 канистры по 5 литров.

За это мужчине грозит штраф до 2700 рублей

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У 53-летнего жителя Бобруйска в гараже нашли 115 литров спиртосодержащей жидкости. Это 23 пластиковые канистры по 5 литров без акцизных марок и этикеток.

Как сообщает mogilev.mvd.gov.by, мужчина рассказал, что купил жидкость в России для использования в личных целях.

Канистры были изъяты, материалы переданы в инспекцию Министерства по налогам и сборам. Назначена экспертиза.

Мужчине грозит штраф от 10 до 100 базовых величин (от 270 до 2700 рублей) с конфискацией непищевой спиртосодержащей продукции или без конфискации.

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