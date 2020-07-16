Руководителей штаба Бабарико вызвали в Генпрокуратуру

Марию Колесникову и Максима Знака вызвали в генпрокуратуру. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В штабе отметили, что "повестка конструктивная"

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В четверг, 16 июля, стало известно о том, что представителей штаба экс-банкира Виктора Бабарико вызвали в Генеральную прокуратуру:

«Марию Колесникову и Максима Знака вызвали в Генпрокуратуру. Мы воспользуемся этой возможностью для передачи информации о многочисленных нарушениях законодательства Республики Беларусь с просьбой принять меры прокурорского реагирования», - сообщается на официальной странице экс-банкира в твиттере.

Также написано о том, что в штабе созвонились с Генпрокуратурой и что "повестка конструктивная".

Ожидается, что встреча пройдет 16 июля.

Напомним, во вторник, 14 июля ЦИК Беларуси не зарегистрировал кандидатом в президенты экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико.

Выборы президента в Беларуси пройдут 9 августа.

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