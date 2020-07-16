Руководителей штаба Бабарико вызвали в Генпрокуратуру
В четверг, 16 июля, стало известно о том, что представителей штаба экс-банкира Виктора Бабарико вызвали в Генеральную прокуратуру:
«Марию Колесникову и Максима Знака вызвали в Генпрокуратуру. Мы воспользуемся этой возможностью для передачи информации о многочисленных нарушениях законодательства Республики Беларусь с просьбой принять меры прокурорского реагирования», - сообщается на официальной странице экс-банкира в твиттере.
Также написано о том, что в штабе созвонились с Генпрокуратурой и что "повестка конструктивная".
Ожидается, что встреча пройдет 16 июля.
Напомним, во вторник, 14 июля ЦИК Беларуси не зарегистрировал кандидатом в президенты экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико.
Выборы президента в Беларуси пройдут 9 августа.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Огромная очередь у ЦИКа: десятки людей пришли жаловаться на отказ в регистрации Бабарико и Цепкало
В штабе Виктора Бабарико говорят, что предпринимают все меры для обжалования принятого решения (ПОДРОБНЕЕ...)