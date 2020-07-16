Пришла ответочка. Чемпион мира по тайскому боксу вызвал Прокопьева на бой

На своей странице в Instagram чемпион мира разместил видеоролик, в котором предлагает Прокопьеву сначала сразиться с ним. Фото: gomel.today

После того как белорусский ресторатор вызвал на бой Александра Лукашенко, ему ответил чемпион мира по тайскому боксу. Теперь он вызывает Прокопьева на поединок

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Дмитрий Шакута, белорусский боец и неоднократный чемпион мира по тайскому боксу и кикбоксингу, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, бывший боец милицейского СОБРа, в своем ответном видеообращении пригласил на ринг ресторатора Вадима Прокопьева, который до того вызвал на бой главу государства, сообщает telegraf.by.

На своей странице в Инстаграме чемпион мира разместил видеоролик, в котором предлагает Прокопьеву сначала сразиться с ним.

«Вадим Прокопьев, ты вызвал на ринг президента. Сначала встреться в бою со мной», - говорит Шакута.

"Косомолка" писала, что ранее ресторатор Вадим Прокопьев вызывал на дуэль действующего президента Александра Лукашенко. Уладить якобы имеющийся конфликт ресторатор предложил при помощи кулачного боя.

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