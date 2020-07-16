Пришла ответочка. Чемпион мира по тайскому боксу вызвал Прокопьева на бой
Дмитрий Шакута, белорусский боец и неоднократный чемпион мира по тайскому боксу и кикбоксингу, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, бывший боец милицейского СОБРа, в своем ответном видеообращении пригласил на ринг ресторатора Вадима Прокопьева, который до того вызвал на бой главу государства, сообщает telegraf.by.
На своей странице в Инстаграме чемпион мира разместил видеоролик, в котором предлагает Прокопьеву сначала сразиться с ним.
«Вадим Прокопьев, ты вызвал на ринг президента. Сначала встреться в бою со мной», - говорит Шакута.
"Косомолка" писала, что ранее ресторатор Вадим Прокопьев вызывал на дуэль действующего президента Александра Лукашенко. Уладить якобы имеющийся конфликт ресторатор предложил при помощи кулачного боя.
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