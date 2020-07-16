2020-07-16T11:56:36+03:00
Общество
КП Беларусь

Пришла ответочка. Чемпион мира по тайскому боксу вызвал Прокопьева на бой

После того как белорусский ресторатор вызвал на бой Александра Лукашенко, ему ответил чемпион мира по тайскому боксу. Теперь он вызывает Прокопьева на поединок
Сергей Диндиков
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На своей странице в Instagram чемпион мира разместил видеоролик, в котором предлагает Прокопьеву сначала сразиться с ним. Фото: gomel.todayНа своей странице в Instagram чемпион мира разместил видеоролик, в котором предлагает Прокопьеву сначала сразиться с ним. Фото: gomel.today
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Дмитрий Шакута, белорусский боец и неоднократный чемпион мира по тайскому боксу и кикбоксингу, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, бывший боец милицейского СОБРа, в своем ответном видеообращении пригласил на ринг ресторатора Вадима Прокопьева, который до того вызвал на бой главу государства, сообщает telegraf.by.

На своей странице в Инстаграме чемпион мира разместил видеоролик, в котором предлагает Прокопьеву сначала сразиться с ним.

«Вадим Прокопьев, ты вызвал на ринг президента. Сначала встреться в бою со мной», - говорит Шакута.

"Косомолка" писала, что ранее ресторатор Вадим Прокопьев вызывал на дуэль действующего президента Александра Лукашенко. Уладить якобы имеющийся конфликт ресторатор предложил при помощи кулачного боя.

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