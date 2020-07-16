Законно ли в Wildberries берут предоплату за покупки? МАРТ все разъяснил

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В министерстве антимонопольного регулирования и торговли сообщили о том, что к ним поступает множество обращений о правомерности продажи товаров в популярном интернет-магазине wildberries.by только на условиях предоплаты и невозврата денег при возврате товара.

В МАРТ разъяснили, что продажа товаров в интернет-магазине на условиях предоплаты не запрещена законодательством. Оплата может происходить как в момент передачи товара покупателю, так и в кредит либо предварительно.

- Вместе с тем, учитывая то, что ООО «Вайлдберриз» оплата наличными деньгами обеспечивается только посредством внесения через пункты банковского обслуживания банков, которые оказывают услугу по приему платежей (система «Расчет» (ЕРИП), инфикиоски и др.), покупка товаров в интернет-магазине wildberries.by исключительно на условиях предоплаты фактически нивелирует сам принцип интернет-торговли и создает неудобства для потребителей, оплачивающих товары наличными деньгами - необходимость посещения банка для внесения предоплаты, ожидание возврата денежных средств в случаях, когда товар не подошел или оказался некачественным, - сообщает МАРТ.

Сейчас в ведомстве прорабатывают вопрос о корректировке законодательства о торговле в части условий оплаты товаров, приобретаемых в интернет-магазинах.

По закону продавец обязан вернуть деньги незамедлительно, а если сделать это нельзя, то максимальный срок для возврата денег - не больше 7 дней. За нарушение потребители вправе требовать за каждый день просрочки неустойку в размере одного процента от цены товара, по которой он был куплен. Расчеты осуществляются в той же форме, в которой производилась оплата.

В МАРТ подчеркнули, что если деньги возвращаются на баланс личного кабинета покупателя на сайте интернет-магазина, это не означает надлежащее исполнение ООО «Вайлдберриз» требований Закона «О защите прав потребителей», так как потребитель может лишь использовать эти деньги только для заказа товаров в интернет-магазине wildberries.by.

Сейчас ведется работа по установлению состава административного правонарушения, предусмотренного статьей 12.17 КоАП (нарушение требований законодательства в части несоблюдения сроков возврата потребителям денежных средств).

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