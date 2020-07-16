Беларусь купила у США вторую партию нефти

Из Клайпеды на НПЗ «Нафтан» нефть будет доставлена на железнодорожном транспорте Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

В нефтяную смесь входят два американских и один канадский сорта нефти

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Вторая партия нефти вскоре прибудет в Беларусь из США. Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря концерна «Белнефтехим» Александра Тищенко, пишет БелТА.

Пресс-секретарь сообщил, что 16 июля в техасский порт Beaumont прибыл для загрузки и скоро отправится в РБ танкер с 80 тыс. тонн нефти сорта White Eagle Blend, сокращенно WEB.

6 - 8 августа он прибудет в Клайпеду. Тищенко отмечает, что в этом году это уже второй танкер по поставкам нефти для белорусских нефтеперерабатывающих заводов.

Также пресс-секретарь объяснил, что WEB - это смесь, в которую входят два американских и один канадский сорта нефти. Это специальная разработка для европейских нефтеперерабатывающих заводов, которые ориентируются на российский Urals.

- Из Клайпеды на НПЗ «Нафтан» нефть будет доставлена на железнодорожном транспорте. «Партия будет на заводе уже августе», - сказал Александр Тищенко.

Ранее мы сообщали, что из порта Beaumont вышел первый танкер с американской нефтью для Беларуси. 5 июня в порт Клайпеды было доставлено 77 тыс. т нефти сорта Bakken.

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