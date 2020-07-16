2020-07-16T13:20:38+03:00
Общество
КП Беларусь

В Следственном комитете возбудили еще два уголовных дела из-за событий, которые произошли в Минске 14 июля. Четыре человека задержаны

С задержанными мужчинами проводят следственные и процессуальные действия
ИННА КОРСАК
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Следственный комитет возбудил еще два уголовных делаСледственный комитет возбудил еще два уголовных делаФото: Святослав ЗОРКИЙ
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В Следственном комитете Беларуси возбудили еще два уголовных дела из-за событий, которые произошли в Минске 14 июля. Задержаны четыре человека. Об этом сообщили в телеграм-канале СК Беларуси.

«В процессе изучения различных видеоматериалов следователи смогли выявить факты применения насилия в отношении сотрудников ОМОН ГУВД Мингорисполкома. Они в результате противоправных действий получили травмы различной степени тяжести. Некоторые сотрудники все еще находятся в больнице», - пояснили в пресс-службе СК.

В Следственном комитете также сообщили, что по данным фактам по городу Минску были возбуждены уголовные дела по статье 363 (за сопротивление сотруднику органов внутренних дел) и статья 364 (насилие, которое применялось в отношении сотрудников органов внутренних дел). Четыре человека были задержаны. С ними проводят следственные и процессуальные действия.

Сотрудники продолжают дальнейшую работу и устанавливают лиц, которые были причастны к совершению данных преступлений.

Следователи установили причастность задержанных мужчин к организации и участию в событиях, которые произошли в Минске 14 июля. Задержанные были признаны подозреваемыми.

«Проведение следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий продолжается. Медицинские документы о состоянии здоровья сотрудников милиции, которые были получены, а также различные видеозаписи, размещенные на интернет-площадках, были изучены и уже приобщены к материалам уголовного дела», - рассказали в СК.

Напомним, что 14 июля, во вторник, после оглашения ЦИК информации о зарегистрированных кандидатах и отказа Виктору Бабарико и Валерию Цепкало в регистрации в Минске прошла акция несогласия.

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В Следственном комитете возбудили еще два уголовных дела из-за событий, которые произошли в Минске 14 июля. Четыре человека задержаны
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