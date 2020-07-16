2020-07-16T13:22:15+03:00
Политика
КП Беларусь

Письменные обращения от граждан ЦИК теперь будет принимать только по почте

Исключение составляют кандидаты в президенты Беларуси, их финансовые представители и доверенные лица
Ирина ВЕТРОВА
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15 июля у входа в ЦИК выстроилась огромная очередь.15 июля у входа в ЦИК выстроилась огромная очередь.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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На сайте ЦИК появилось объявление о том, что с четверга, 16 июля, письменные сообщения от граждан будут приниматься только по почте. Лично будут приниматься обращения только от кандидатов в президенты Республики Беларусь, их финансовых представителей и доверенных лиц.

Также сообщается, что ответ на массовые обращения (более 10) идентичного содержания будет размещаться на интернет-сайте Центральной комиссии. Предоставление заявителям информации о регистрационных номерах поступивших обращений законодательством не предусмотрено.

Напомним, после того как 14 июля ЦИК отказал в регистрации Виктору Бабарико, в штабе экс-банкира сообщили, что каждый гражданин может подать жалобу в ЦИК:

- Каждый гражданин может предпринять действия: нам нужны честные выборы и нам нужен миллион жалоб. Мы подали жалобу в ЦИК от имени штаба. Вы также можете ее подать, - сообщили в штабе.

Утром 15 июля у входа в ЦИК выстроилась очередь из людей, которые хотели подать жалобы лично. С каждым часом она увеличивалась, и в четыре часа дня уже заходила за гостиницу "Минск".

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