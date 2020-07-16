В Росатоме заявили, что физический запуск Островецкой АЭС запланирован на начало августа
В Росатоме заявили, что физический запуск АЭС в Островце запланирован на начало августа.
«В Беларуси проводится активная работа над получением разрешения на проведение физического пуска. Надеемся, что это произойдет уже в начале августа», - сообщил глава Росатома Алексей Лихачев в своем обращении.
Глава Росатома также поблагодарил АО «Атомстройэкспорт» за проделанную работу.
Напомним, что 6 мая 2020 года на Островецкую АЭС для первого энергоблока прибыло ядерное топливо.
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