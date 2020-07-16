В Росатоме заявили, что физический запуск Островецкой АЭС запланирован на начало августа

В Росатоме заявили, что физический пуск Островецкой АЭС запланирован на 2 августа Фото: Павел МАРТИНЧИК

Об этом в своем обращении сообщил глава Росатома Алексей Лихачев

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В Росатоме заявили, что физический запуск АЭС в Островце запланирован на начало августа.

«В Беларуси проводится активная работа над получением разрешения на проведение физического пуска. Надеемся, что это произойдет уже в начале августа», - сообщил глава Росатома Алексей Лихачев в своем обращении.

Глава Росатома также поблагодарил АО «Атомстройэкспорт» за проделанную работу.

Напомним, что 6 мая 2020 года на Островецкую АЭС для первого энергоблока прибыло ядерное топливо.

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