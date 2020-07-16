Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 16 июля 2020 года: 180 новых случаев COVID-19 и 5 смертей за сутки
В официальном телеграм-канале Министерства здравоохранения опубликовали актуальную статистику по COVID-19 в Беларуси на 16 июля. Всего число зараженных, с момента первого случая заражения коронавирусной инфекцией, составляет 65 623 человек. Прирост за сутки - 180 человек.
После проведенных курсов лечения в больницах Беларуси домой было выписано 56 915 белорусов. Не обошлось за сутки и без смертей - 5 человек. Всего же от коронавируса скончалось 485 человек.
«У тех людей, которые не смогли победить инфекцию и умерли, были многочисленные хронические заболевания и подтвержденная коронавирусная инфекция», - пояснили в ведомстве.
За все время в стране было проведено 1 миллион 162 тысячи 280 тестов для выявления COVID-19.
В мире на 16 июля было выявлено уже более 13 миллионов случаев заражения коронавирусной инфекцией.
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