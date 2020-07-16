2020-07-16T14:32:05+03:00
Общество
КП Беларусь

МВД: «Массовое увольнение - это уж слишком, ничего подобного в ведомстве не отмечают»

Пресс-секретарь МВД прокомментировала информацию, которая появилась в телеграм-каналах
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В МВД выступили с опровержением информации о ведомстве в соцсетях. Фото: телеграм-канал МВД.В МВД выступили с опровержением информации о ведомстве в соцсетях. Фото: телеграм-канал МВД.
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В четверг, 16 июля, в телеграм-канале МВД появилось несколько сообщений с пометкой "Проверено! Фейк".

В одном из них говорится о том, что в интернете появилась информация о массовом увольнении сотрудников органов внутренних дел и что говорит об этом якобы бывший работник МВД, причем анонимно. В тексте идет речь о его друзьях, которые последовали его примеру, а к посту "добавлены постановочные фотографии с милицейскими фуражками и разорванными удостоверениями к нагрудным знакам".

- Эти картинки мы уже видели раньше в других интернет-источниках. На поверку все банально просто: форменное обмундирование старого образца, знаки и прочую атрибутику можно купить на барахолках, - сообщила пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Она допускает, что теоретически бывший сотрудник мог излить душу блогеру, но «массовое увольнение» - это уж слишком, ничего подобного в ведомстве не отмечают», подчеркнула пресс-секретарь и посоветовала мыслить критически.

В другом посте с пометкой "Проверено! Фейк" Ольга Чемоданова сообщает о том, что в соцсети попало фото из Гомеля, на котором молодые люди силой затолкали мужчину в черный автомобиль. Люди нашли в этом политический мотив, однако по словам пресс-секретаря, мужчина подозревался в совершении преступления, и его обязаны были задержать.

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