2020-07-16T14:22:12+03:00
Общество
КП Беларусь

Команда КВН из Минска «Дети Тьюринга» отказалась от участия в четвертьфинале Высшей лиги

Об этом участники команды сообщили на своей странице в одной из социальных сетей [видео]
ИННА КОРСАК
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Команда КВН из Минска «Дети Тьюринга» отказалась от участия в четвертьфинале Высшей лиги. Фото: vk.com/turing_childrenКоманда КВН из Минска «Дети Тьюринга» отказалась от участия в четвертьфинале Высшей лиги. Фото: vk.com/turing_children
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Команда КВН из Минска «Дети Тьюринга» отказалась от участия в четвертьфинале Высшей лиги. Об этом участники сообщили в своей официальной группе ВКонтакте.

«Мы вынуждены вам сообщить, наши любимые болельщики, что в силу определенных обстоятельств команда не будет принимать участие в ¼ Высшей лиги КВН сезона 2020 года. Позже мы запишем видео, в котором все расскажем. Спасибо, что переживаете. Еще увидимся», - говорится в сообщении ВКонтакте.

В 1/8 финала команда «Дети Тьюринга» заняла первое место в своей группе. Их дерзкая шутка про интеграцию стала хитом в интернете.

Стало известно, что съемки четвертьфинала КВН должны пройти в Крыму. Послужило ли это причиной отказа от участия, пока не известно.

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Известный телеведущий рассказал о том, предполагал ли он, что одна публикация в соцсетях будет стоить ему работы на телевидении и участия в «Славянском базаре», а также о том, чем он планирует заниматься дальше. (подробности)

КВН Дети Тьюринга - Мама Беларусь!.

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