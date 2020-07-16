Российский эпидемиолог: Тем, кто в тяжелой форме перенес коронавирус, можно не вакцинироваться

"Тем, кто в тяжелой форме перенес коронавирус, можно не вакцинироваться" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Александр Гинцбург считает, что у таких больных уже есть защита. А вот тем, кто переболел бессимптомно, необходимо привиться, как только появится препарат

Изменить размер текста: A A

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург заявил, что «тем, кто в тяжелой форме перенес коронавирус, можно не вакцинироваться». Об этом сообщило агентство ТАСС.

«У этих людей уже есть защита. Но на данный момент точно неизвестно, как долго она может продержаться. По итогам опыта, хоть и небольшого, который у нас есть, иммунитет держится 2 - 5 месяцев. Но может быть и дольше», - пояснил Гинцбург.

По словам Гинцбурга, тем людям, которые перенесли коронавирус в бессимптомной форме, необходимо сделать прививку, как только появится препарат. Он добавил, что у таких переболевших иммунитет очень непродолжительный.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Белорусский эпидемиолог: Больные легкой формой коронавируса более опасны в эпидемическом плане.

Что такое "вторая волна"? Слабеет ли вирус? Как появляется иммунитет? На самые актуальные вопросы о коронавирусе ответил доктор медицинских наук, профессор, завкафедрой эпидемиологии БГМУ Григорий Чистенко. (подробности)