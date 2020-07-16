В Большом театре Беларуси назвали дату открытия нового сезона. Что увидят зрители?

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Новый сезон в Большом театре оперы и балета откроется 8 сентября. Зрителей ждет премьера: 8 и 9 сентября 2020 года они увидят постановку балета на музыку Эдварда Грига «Пер Гюнт». Это будет 88-е по счету открытие сезона в театре.

В основе сюжета нового спектакля - драматическая поэма Генрика Ибсена, созданная в 1867 году. С одной стороны сказочная история, с другой фантасмагория в духе сюрреализма, населённая диковинными персонажами. Главного героя ждет череда приключений и романтический поиск себя.

Балетмейстер-постановщик - лауреат международных конкурсов, обладатель Национальной театральной премии Беларуси Сергей Микель. «Пер Гюнт» станет его премьерой на сцене Большого театра Беларуси.

В главных партиях спектакля - ведущие артисты балета театра: Ирина Еромкина, Ольга Гайко, Марина Вежновец, Людмила Хитрова, Яна Штангей, Александра Чижик, Виктория Тренкина, Людмила Уланцева, Татьяна Уласень, Анна Фокина, Антон Кравченко, Игорь Артамонов, Олег Еромкин, Егор Азаркевич, Константин Героник, Эвен Капитен, Игорь Оношко, Такатоши Мачияма, Иван Савенков, Артем Баньковский и др. А также ведущие солисты оперы: Татьяна Гаврилова, Татьяна Петрова, Елена Бунделева, Елена Золова, Инна Русиновская, Ольга Малиновская, Александр Гелах, Дмитрий Шабетя, Андрей Клипо и другие.

Напомним, весной этого года из-за пандемии коронавируса Большому театру пришлось досрочно завершить сезон и отменить День открытых дверей. Но творческая работа не останавливалась, и уже скоро мы опять сможем занять места в зрительном зале.

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