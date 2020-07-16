Что ответил ЦИК на жалобы по поводу отказа в регистрации Бабарико и Цепкало

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В четверг, 16 июля, на сайте ЦИК был опубликован ответ на многочисленные жалобы людей по поводу отказа в регистрации кандидатами в президенты Беларуси Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

Напомним, утром 15 июля у входа в ЦИК выстроилась очередь из людей, которые хотели подать жалобы лично. С каждым часом она увеличивалась и в четыре часа дня уже заходила за гостиницу "Минск"...

16 июля на сайте ЦИК появился официальный ответ. В комиссии разъяснили, что "положения части пятой статьи 681 Избирательного кодекса Республики Беларусь предоставляют право на обжалование отказов в регистрации только лицам, выдвинутым кандидатами в президенты. Как следует из публичных заявлений представителей Бабарико В.Д. и Цепкало В.В., они намерены подать соответствующие жалобы в Верховный суд Республики Беларусь".

Также в ЦИК прокомментировали: "Относительно требования об обращении Центральной комиссии с заявлением в следственные органы об изменении меры пресечения лицам, признанным политическими заключенными правозащитными организациями, сообщаем, что Центральная комиссия не уполномочена законодательством вмешиваться в деятельность правоохранительных органов. В соответствии со статьей 3 Закона Республики Беларусь «О Следственном комитете Республики Беларусь» полномочия Следственного комитета осуществляются независимо от деятельности других государственных органов".

Кроме того, в письме сообщается о том, что "Центральная комиссия, являясь правоприменительным органом, не вправе также урегулировать своим постановлением поднимаемые в обращениях вопросы о полномочиях наблюдателей. Они определены нормами статьи 13 Избирательного кодекса, и введение новых правил осуществления наблюдения требует корректировки Кодекса".

Также в письменном ответе ЦИК затронута тема возможности приглашения для проведения экзитполов международных организаций. В комиссии сообщают, что "социологические опросы, связанные с выборами, вправе проводить организации, имеющие свидетельство об аккредитации в Комиссии по опросам общественного мнения при Национальной академии наук Беларуси. Приглашения этим организациям от Центральной комиссии для проведения опросов не требуется".

Официальный ответ опубликован на двух языках - белорусском и русском. В ЦИК отмечают, что ответ на массовые обращения (более десяти) размещается на сайте Центральной комиссии без направления ответов заявителям на основании п. 7 ст. 25 Закона Республики Беларусь “Об обращениях граждан и юридических лиц”.

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