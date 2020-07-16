Мингорисполком: Красный костел обязан по закону погасить задолженность

Задолженность составляет более 166 тысяч рублей. В эту сумму входит земельный налог, налог на недвижимость и амортизация

Изменить размер текста: A A

В Мингорисполкоме заявили, что по закону Красный костел обязан выплатить государству задолженность. На данный момент сумма составляет более 166 тысяч рублей. Об этом сообщили в телеграм-канале «Минск. Официально».

«Согласно законодательству, Красный костел обязан возместить расходы по земельному налогу, налогу на недвижимость, а также по начисленной амортизации. Именно по этой причине каждый месяц начисляются платежи в размере 14,3 тысячи рублей. С июня 2019 года задолженность составляет более 166 тысяч рублей», - рассказали в ведомстве.

В ведомстве также напомнили, что Красный костел является государственной собственностью и имеет статус историко-культурной ценности. В 2013 году костел был передан из республиканской собственности города в коммунальную. Он закреплен за КУП «Мiнская спадчына». Но в то же время на основании договора, который заключен между Красным костелом и религиозной общиной «Римско-католического прихода святых Симона и Елены», в безвозмездное пользование были получены два объекта недвижимости: здание костела общей площадью 3,3 тысячи километров квадратных и дом настоятеля.

В октябре 2017 года в Красном костеле была начата первая очередь реконструкции. В процессе были отремонтированы здание плебании, реконструированы фасады костела, заменена кровля и дверные блоки.

В мае 2019 года костел был сдан в эксплуатацию. Стоимость проведенных работ составила 5,3 миллиона рублей, 94% из которых - средства городского бюджета. Остальная часть денег - средства «Мiнскай спадчыны» и то, что было заработано на республиканском субботнике. Религиозная община в финансировании проведенных работ не принимала участие.

Напомним, что в воскресенье во время проповеди ксендз Красного костела Станислав Станевский призвал прихожан активно участвовать в сборе подписей в поддержку обращения к Лукашенко.