2020-07-16T16:21:05+03:00
Экономика
КП Беларусь

Курсы валют в Беларуси на 16 июля: доллар и евро подешевели на торгах

И российский рубль снизился
ИННА КОРСАК
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Актуальные курсы валют на 16 июляАктуальные курсы валют на 16 июляФото: Дмитрий ЛАСЬКО
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На сайте Белорусской валютно-фондовой биржи разместили информацию о торгах, которые прошли 16 июля.

Доллар подешевел на 0,0021 и теперь стоит 2,3995 белорусского рубля.

Евро снизился на 0,008 и теперь стоит 2,7366 белорусского рубля.

Российский рубль упал на 0,0242 и теперь стоит 3,3677 белорусского рубля.

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