В Слониме автомобиль такси сбил на парковке ребенка на велосипеде

В Слониме водитель такси сбил на парковке ребенка на велосипеде. Фото: "Газета Слонімская"

За рулем находилась девушка. Ребенок не пострадал

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В Слониме машина такси сбила на парковке ребенка на велосипеде. За рулем автомобиля находилась девушка. ДТП произошло в среду, 15 июля. Об этом сообщила «Газета Слонімская».

«Машина такси выезжала с парковки и столкнулась с ребенком, который ехал на велосипеде. Он растерялся, подумал, что виноват в произошедшем. и стал уезжать с места происшествия», - рассказали очевидцы ДТП.

Девушка, которая находилась за рулем автомобиля, подошла к мальчику и помогла выровнять ему руль.

На данный момент известно, что отец отвез мальчика в больницу.

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