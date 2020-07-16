2020-07-16T17:22:04+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Слониме автомобиль такси сбил на парковке ребенка на велосипеде

За рулем находилась девушка. Ребенок не пострадал
ИННА КОРСАК
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В Слониме водитель такси сбил на парковке ребенка на велосипеде. Фото: "Газета Слонімская"В Слониме водитель такси сбил на парковке ребенка на велосипеде. Фото: "Газета Слонімская"
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В Слониме машина такси сбила на парковке ребенка на велосипеде. За рулем автомобиля находилась девушка. ДТП произошло в среду, 15 июля. Об этом сообщила «Газета Слонімская».

«Машина такси выезжала с парковки и столкнулась с ребенком, который ехал на велосипеде. Он растерялся, подумал, что виноват в произошедшем. и стал уезжать с места происшествия», - рассказали очевидцы ДТП.

Девушка, которая находилась за рулем автомобиля, подошла к мальчику и помогла выровнять ему руль.

На данный момент известно, что отец отвез мальчика в больницу.

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