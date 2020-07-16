В Слониме автомобиль такси сбил на парковке ребенка на велосипеде
В Слониме машина такси сбила на парковке ребенка на велосипеде. За рулем автомобиля находилась девушка. ДТП произошло в среду, 15 июля. Об этом сообщила «Газета Слонімская».
«Машина такси выезжала с парковки и столкнулась с ребенком, который ехал на велосипеде. Он растерялся, подумал, что виноват в произошедшем. и стал уезжать с места происшествия», - рассказали очевидцы ДТП.
Девушка, которая находилась за рулем автомобиля, подошла к мальчику и помогла выровнять ему руль.
На данный момент известно, что отец отвез мальчика в больницу.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Борисове легковой автомобиль сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 84-летнюю женщину.
У пенсионерки травмирован левый локоть, пятка левой ноги, а также обширная рана на правом бедре. (подробности)
ДТП в Столинском районе: водитель "Форд Транзит" врезался в мотоцикл, за рулем которого находился 14-летний подросток.
Он и его 15-летний пассажир госпитализированы с травмами в больницу. (подробности)
Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Региональные новости»