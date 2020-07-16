2020-07-16T17:23:15+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минске и Минской области ищут двух пропавших 39-летних мужчин

Родные и близкие уже несколько дней ничего о них не знают
Ирина ВЕТРОВА
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Андрей Левкович пропал 13 июня.Андрей Левкович пропал 13 июня.
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О поиске двух мужчин сообщает отряд "Ангел".

Известно, что 13 июля примерно в 7.30 ушел из дома в неизвестном направлении и пропал Андрей Левкович (живет в Минске на улице Казимировская, 9). А вечером 14 июля пропал Владимир Брикач, проживающий в Червене на переулке Ленинском, 10.

Родные и близкие ничего не знают об их судьбе.

Если у вас есть информация о пропавших мужчинах, сообщите в отряд "Ангел" по телефону: 7733 (для всех мобильных операторов) либо по телефону 102.

Владимир Брикач пропал 14 июня.

Владимир Брикач пропал 14 июня.

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В Минске и Минской области ищут двух пропавших 39-летних мужчин
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