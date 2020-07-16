Житель Пружан хотел продать пистолет с глушителем, который он в восьмидесятых привез из Украины

Его и подельника задержали с поличным. А в доме при обыске нашли еще четыре ружья, патроны, порох и приспособления для их изготовления [фото; видео]

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Как сообщила в Telegram пресс-служба МВД, на днях были задержаны двое сельчан из Пружанского района. 57- и 63-летний подельника подозреваются в незаконном хранении и сбыте оружия.

- Попались оперативникам подозреваемые в апреле 2020 года. Они продали самодельный однозарядный пистолет с глушителем и патронами и пытались продать патроны. Оружие и боеприпасы были отправлены на экспертизу и оказались пригодными для стрельбы. В отношении мужчин возбуждены уголовные дела, - пояснили в пресс-службе.

Как рассказал младший из подозреваемых, оружие он привез домой из Украины в конце восьмидесятых годов. Спустя более чем 30 лет он попросил знакомого помочь сбыть ненужный «ствол».

Дома у подозреваемого нашли целый арсенал оружия. Фото: МВД.

- Подельник продал оружие за 450 долларов. Но вскоре торговца задержали с поличным: через пару дней после продажи оружия он еще хотел продать 20 спортивно-охотничьих патронов, - уточнили в МВД.

Примечательно, что при обыске дома у владельца пистолета с глушителем нашли еще четыре ружья, пять сотен патронов, 2 кило пороха, а кроме того, детали от огнестрельного оружия, машинки для литья патронов и заполнения их порохом.

Обоих мужчин поместили в изолятор. Ранее один из задержанных был судим за кражи, еще они подозреваются в браконьерстве.

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