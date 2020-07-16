Лукашенко сказал, какой должна быть белорусская армия: «Где нужно - вся контрактная. Там, где могут служить ребята-срочники - развиваем срочную службу»

Александр Лукашенко заявил, что армия должна сочетать и контрактную и срочную службу. Фото: Дарья ПУТЕЙКО

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Со среды, 15 июля, действующий президент Беларуси находится в Витебске. Он уже встретился с активом области, торжественно открыл мост, а в четверг, 16 июля, еще встретился с витебскими десантниками.

Запланировано, что в военной части Александр Лукашнеко ознакомится с экипировкой в войсках, вооружением и техникой, условиями жизни военнослужащих, сообщила БелТА. Что отличает 103-ю гвардейскую бригаду? Здесь есть миротворческое поздразделение, где служат исключительно контрактники, которые могут выполнять задачи по миссиям ООН, ОДКБ, натовских программ «Партнерство ради мира».

Главнокамандующему Беларуси понравилось такое сочетание форм службы.

- Еще один пример, какой должна быть армия: контрактная, срочная служба и прочее. Там, где нужно, - она вся на контракте. Там, где могут служить ребята-срочники, мы развиваем срочную службу, - заявил Лукашенко.

Напомним, не так давно белорусский лидер посещал 38-ю Брестскую отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду.

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