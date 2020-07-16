Ради красивой жизни мошенница из Барановичей соврала, что родила близнецов и заболела онкологией

В суде женщина только частично признала свою вину и давать показания отказалась. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мошенница выманивала деньги у знакомых и собственного мужа и ходила на них по салонам красоты, на такси ездила в путешествия и носила только брендовую одежду

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За многоэпизодные мошенничества в Барановичах осуждена 28-летняя горожанка, проинформировала пресс-служба прокуратуры Брестской области.

Фактически за всю свою жизнь женщина нигде и никогда не работала, но при этом была постоянной клиенткой салонов красоты, нанимала такси и каталась на нем не то, что по райцентру, - путешествовала по городам Беларуси! А одежду носила не какую-нибудь, а только брендовую.

- Чтобы удовлетворять все свои непомерные запросы обвиняемая злоупотребляла доверием знакомых, регулярно одолжая у них крупную суммы, конечно, под различными благовидными предлогами, - пояснили в прокуратуре.

Кстати, среди обманутых оказался даже муж мошенницы. Своему благоверному она наплела, что у нее онкология, и в очередной раз уехав из дома неизвестно куда, регулярно звонила, требуя выслать ей деньги на лечение. Дальше - больше!

- В какой-то момент мошенница снова позвонила своему мужу, сказала, что родила близнецов, но один ребенок болен. И на лечение этого несуществующего малыша выманила свыше 7,5 тысячи рублей, - уточнили в пресс-службе.

Женщина просила деньги на лечение от онкологии, а сама тратила все на красивую жизнь и салоны красоты. Фото: pixabay.com.

О болезни она соврала и своей подруге, в мае-сентябре добродушная знакомая передала ей на лечение якобы в Санкт-Петербурге, а еще на оплату услуг экстрасенса, паломничества в церковь и пожертвования - 2390 белрублей и 800 долларов.

- Под «обаяние» мошенницы попадали и совершенно случайные знакомые. В августе 2018 года в больнице она познакомилась с пациенткой, рассказала той, что муж разбился в аварии и выманила под этим предлогом 100 долларов, - добавили в Брестской облпрокуратуре.

В суде свою вину мошенница признала частично, деньги, выманенные у супруга, по ее мнению, были получены «на законных правах», а по другим фактам давать показания она отказалась. Ранее женщина еще была судима за кражу, которую совершила, находясь на «домашней химии».

Суд признал горожанку виновной в преступлениях и приговорил к 4 годам и 2 месяцам заключения в колонии общего режима без штрафа. Ущерб потерпевшим мошенница еще не возместила.

Приговор вступил в законную силу.

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