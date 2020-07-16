«В Беларуси есть армия - с такой армией они не хотят воевать»: Лукашенко назвал соревнования военных демонстрация флага и силы

Действующий президент подчеркнул, что в Беларуси есть армия и ее боятся. Фото: belta.by.

Президент пожалел, что танкисты не десантники, и в шутку предложил посадить в танки «береты»

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«Комсомолка» уже сообщала о том, что в четверг, 16 июля, в Витебске действующий президент Беларуси посетил 103-ю десантную бригаду. Здесь он рассказал, какой видит белорусскую армию: сочетание контрактной и срочной службы. А еще поинтересовался, нет ли случайно в бригаде проблем с набором новых военнослужащих-контрактников, сообщила БелТА.

- Желающих попасть на контракт в силы специальных операций много, поэтому, наоборот, существует большой конкурс, - заверил Лукашенко Вадим Денисенко, командующий силами спецопераций.

Кроме того, он уточнил, что миротворцы Беларуси на всех военных конкурсах занимают победные либо призовые места. А в 2019 году военнослужащие 103-ей бригады стали вторыми из 140 команд на соревнованиях в Уэльсе. Витебские и в целом белорусские десантники постоянно завоевывают медали на международной арене.

В свою очередь Лукашенко посетовал, что в танковом биатлоне белорусские военные никак не могут завоевать золото. А затем в шутку предложил посадить десантников на танки.

- Я просил. Но нам танковый батальон не дали, - пошутил начальник ССО.

- Там же сидят аксакалы. Они видят, что в Беларуси есть армия и она вот на таком уровне. И с такой армией они не хотят воевать. То есть это демонстрация и флага, и силы, - заметил глава республики, подчеркнув, что армейскому спорту он лично уделяет пристальное внимание и следит за участием белорусских военных на всех конкурсах.

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