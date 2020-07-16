Погода в Беларуси на 17 июля и выходные: жара возвращается - до +29

На выходных 18 - 19 июля в Беларуси будет жарко, но могут пройти кратковременные дожди с грозами. Фото: Надежда БУТОВИЧ

В ближайшие дни вернется жаркая погода, но будут налетать ливни с грозами

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В Белгиромете рассказали, какая погода ожидает белорусов в пятницу, 17 июля и в ближайший уикенд. Давайте, посмотрим, что можно запланировать на выходные?

Так 17 июля синоптики обещают жаркую погоду от +22 до +28 градусов с переменной облачностью. Однако еще ночью по западным регионам, Брестчине и Гродненщине, пройдут дожди. Средняя температура ночью по стране около 8 - 14 тепла.

Кратковременные осадки прогнозируются и в дневные часы, но уже на Гомельщине. Штормового ветра метеорологи не обещают, но предупредили, что во время гроз порывы ветра могут усиливаться до 14 метров в секунду.

Обратите внимание, что на выходных 18 - 19 июля Беларусь окажется в области повышенного атмосферного давления - метеозависимых будет "штормить".

В субботу, 18 июля, хоть и будет пасмурно, но в основном, без осадков. Только на юго-западе Беларуси возможен небольшой дождь, а местами и гроза. Ночью похолодает до +7 - +14 градусов, но днем воздух прогреется до +22 - +28 тепла.

В воскресенье, 19 июля, низкие облака никуда не уйдут. Почти по всей стране осадков не ожидается, грибные дожди и редко - ливни прогнозируются только в некоторых регионах Брестчины и Витебщины. По сравнению с субботой температура поднимется примерно на градус: ночью от +8 до +14, а днем еще жарче - от +23 до +29 выше ноля.

Хорошо, что с платьем и шортами сегодня можно надеть хоть резиновые сапоги, хоть кроксы - шлепать по лужам в них будет куда сподручнее, чем в кедах или лодочках. Захватите дождевик и на пикник, если поедете - на всякий случай.