2020-07-16T20:19:56+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко витебским десантникам: Независимость мы получили без крови. Возможно, и без пота

Встречаясь с военнослужащими в Витебске, действующий президент подчеркнул, что судьба страны должна определяться исключительно гражданами Беларуси
Надежда БУТОВИЧ
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Лукашенко рассказал, как в 90-е Беларусь получила независимость. Фото: belta.by.Лукашенко рассказал, как в 90-е Беларусь получила независимость. Фото: belta.by.
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О том, что судьбу белорусского государства должны определить исключительно его граждане, заявил Александр Лукашенко, посещая 103-ю Витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду. Прямо из воинского подразделения сообщила БелТА.

Описывая современную Беларусь, действующий президент назвал Беларусь молодым суверенным независимым государством.

- Получили мы эту независимость без крови. Возможно, и без пота, - констатировал Лукашенко. - Тогда шла жестокая борьба за власть между Ельциным и Горбачевым в Кремле. Многие из нас, фактически вся страна, наблюдали, что же будет дальше?

Далее он подчеркнул, что Беларусь в СССР хоть и была одним из основных звеньев того государства, но повлиять на ситуацию, на принятие решений, в те времена власти не могли.

- И когда я говорю сейчас (это очень важно в предвыборный период), я всегда прошу людей иметь это в виду. Наша судьба в наших руках. И свои решения по нашей судьбе должны принимать мы. Здесь - в Беларуси, - еще раз подчеркнул глава республики.

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