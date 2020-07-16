Видеофакт. Лукашенко предложил, чтобы по новой Конституции президентом мог стать только отслуживший в армии. И женщина тоже

Служба в армии должна быть обязательной для будущего президента, считает Лукашенко. Фото: belta.by.

Мол, просятся ко власти, а пороху не нюхали. А женщин-кандидатов пообещал направлять в Витебскую бригаду: «Чтобы могла отличить БТР от БМП»

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О том, что для желающих стать президентом в Беларуси может появится еще одно обязательное требование, закрепленное Конституцией, сообщил Telegram-канал «Пул Первого», опубликовав видео с заявлением действующего главы республики.

Так Александр Лукашенко, общаясь с десантниками в Витебске заявил, что можно было бы в новой Конституции прописать норму об обязательной службе в армии для будущих президентов. (Прим.: о том, что в ближайшее время будет изменен главный закон страны президент сообщил еще в конце мая 2020 года). И вот почему.

- У нас там просятся во власть, а они, оказывается, пороху не нюхали! Нам надо вплоть до Конституции записать определение, чтобы на должность президента не мог претендовать человек, который не служил в армии, - пояснил белорусский лидер.

А зачем добавил, что президент не сможет быть хорошим главнокомандующим, если не знает, что такое армия.

- Будет рот раскрывши ходить, ты ему лапши на уши навешаешь, скажешь СВД (Прим.: снайперская винтовка Драгунова), а он подумает, что танк, - пояснил Лукашенко обращаясь к командующему ССО Денисенко.

Но затем, словно в шутку, добавил о своем предложении: «Чтобы у Эйсмонт интернет-каналам было что жевать».

Не забыл действующий президент и о женщинах-кандидатах на президентский пост:

- Если женщина будет претендовать, то заранее ее отправим (Прим.: служить) в Витебскую бригаду, чтобы она была подготовленной и могла отличить БТР от БМП и так далее, - глава Беларуси.

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Президент подчеркнул, что его пытаются столкнуть с женщинами, и добавил, что это не получится (видео; подробности).

Лукашенко витебским десантникам: Независимость мы получили без крови. Возможно, и без пота.

Встречаясь с военнослужащими в Витебске, действующий президент подчеркнул, что судьба страны должна определяться исключительно гражданами Беларуси (подробности).