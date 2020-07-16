2020-07-16T21:34:08+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко на открытии «Славянского базара»: Белорусы никогда не встают на колени перед вызовами времени

Торжественный вечер начался с речи действующего главы страны
Надежда БУТОВИЧ
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Лукашенко рассказал, что его переполняют чувства радости и гордости за белорусов.Лукашенко рассказал, что его переполняют чувства радости и гордости за белорусов.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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О том, что народ Беларуси никогда не становился и не встает на колени перед вызовами времени, заявил Лукашенко, открывая ХХIX Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске», сообщила БелТА.

С этого началась президентская речь на торжественном вечере. Белорусский лидер поделился, что его переполняют радостные чувства за белорусов.

- Меня переполняют чувства радости и гордости за всех нас. Прежде всего, за белорусов, которые никогда не становились и не встают на колени перед вызовами времени. Пример тому «Славянский базар» - фестиваль с яркой и интересной судьбой, - уточнил Лукашенко.

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