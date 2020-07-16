Лукашенко: Что бы не происходило в мире, «Славянский базар» в Витебске всегда укреплял дружбу народов и разрушал барьеры
Александр Лукашенко принимает участие в церемонии открытия ХХIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Во время своего выступления белорусский лидер заявил, что «Славянский базар» всегда укреплял дружбу народов и разрушал барьеры. Об этом сообщает БелТА.
«Сейчас особенно важно сохранять традиции, которые объединяют людей. Ведь посмотрите, что происходит в мире. Народы находятся на грани глобального геополитического кризиса», — отметил Лукашенко.
Он добавил, фестиваль в Витебске успел стать сердцем духовного и культурного единства. И это сердце, по словам белорусского лидера, должно всегда биться во имя главной идеи, которая была заложена в основу фестиваля.
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