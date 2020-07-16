2020-07-16T22:23:21+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко: Что бы не происходило в мире, «Славянский базар» в Витебске всегда укреплял дружбу народов и разрушал барьеры

Президент добавил, что сейчас, как никогда, важно сохранять традиции, которые объединяют людей
ИННА КОРСАК
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Лукашенко принял участие в открытии "Славянского базара" в ВитебскеЛукашенко принял участие в открытии "Славянского базара" в ВитебскеФото: Павел МАРТИНЧИК
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Александр Лукашенко принимает участие в церемонии открытия ХХIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Во время своего выступления белорусский лидер заявил, что «Славянский базар» всегда укреплял дружбу народов и разрушал барьеры. Об этом сообщает БелТА.

«Сейчас особенно важно сохранять традиции, которые объединяют людей. Ведь посмотрите, что происходит в мире. Народы находятся на грани глобального геополитического кризиса», — отметил Лукашенко.

Он добавил, фестиваль в Витебске успел стать сердцем духовного и культурного единства. И это сердце, по словам белорусского лидера, должно всегда биться во имя главной идеи, которая была заложена в основу фестиваля.

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