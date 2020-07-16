2020-07-16T22:07:37+03:00
Политика
КП Беларусь

«Каждый имеет голос, и он хозяин этого голоса»: Лукашенко заявил, что есть недовольные тем, что 25 лет президент руководит страной и армией

Об этом действующий глава страны сказал, общаясь с витебскими десантниками
Надежда БУТОВИЧ
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Лукашенко рассказал, что ему четыре раза приходилось за свою бытность принимать решения по изменению действий в условиях вооруженных конфликтов. Фото: belta.by.Лукашенко рассказал, что ему четыре раза приходилось за свою бытность принимать решения по изменению действий в условиях вооруженных конфликтов. Фото: belta.by.
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«Комсомолка» уже сообщала о том, что в четверг, 16 июля, белорусский президент посетил 103-ю Витебскую отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду.

Общаясь с военными, Александр Лукашенко заявил, что существует часть людей, которые находят определенные недостатки в том, что нынешний глава страны четверть века руководит страной и вооруженными силами, сообщила пресс-служба президента.

- Но это вам виднее. Мы находимся в предвыборном периоде. Каждый имеет голос, и он хозяин этого голоса. Наверное, что-то мы делали так - не так. Но я всегда понимал, сколько бы ни было в стране министров обороны, руководителей видами Вооруженных Сил, мы внимательнейшим образом изучали те войны, которые разворачивались за четверть века. И, наблюдая уровень ведения современной войны, модернизировали наши Вооруженные Силы, пояснил Лукашенко.

Кроме того, он заявил, что ему четыре раза приходилось за свою бытность принимать решения по изменению действий в условиях вооруженных конфликтов. Какой будет современная война, задался Лукашенко вопросом и попросил разъяснить его госсекретаря Совета Безопасности Равкова, но прежде добавил:

- Мы с вами люди военные. Мы для того и существуем, чтобы воевать. Не дай бог, конечно. Но если… то мы должны и будем воевать, защищая не только нашу родину (это главное), нашу землю, но и наши семьи, наших детей, - резюмировал лидер Беларуси.

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