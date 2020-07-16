2020-07-16T22:22:27+03:00
Общество
КП Беларусь

Лукашенко вручил Киркорову специальную награду «Через искусство — к миру и взаимопониманию»: Такого искреннего человека трудно найти в этом славянском мире

Киркоров поблагодарил белорусского лидера и намекнул, что у него есть к чему стремиться: «Бог любит троицу! Я народный артист России, народный артист Украины, народный артист Молдовы…»
ИННА КОРСАК
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Лукашенко вручил Киркорову специальную награду. Фото: belta.byЛукашенко вручил Киркорову специальную награду. Фото: belta.by
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Александр Лукашенко принял участие в церемонии открытия ХХIX Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске». Во время церемонии президент вручил специальную награду «Через искусство — к миру и взаимопониманию» народному артисту России Филиппу Киркорову. Об этом сообщает БелТА.

«Такого искреннего человека трудно найти в этом славянском мире. Я вот сегодня думал: вручим мы ему очередную награду, а у Филиппа их много. А потом понял, что не очередную, а международную душевную славянскую награду, а корни его в славянстве», — отметил Лукашенко.

Киркоров поблагодарил белорусского лидера и подчеркнул, что для него это большая честь уже во второй раз принять одну из самых престижных наград в Беларуси.

«Вспоминаю тот вечер, когда мне вручили орден Франциска Скорины. Беларусь и «Славянский базар» жил, живет и будет еще долго жить. Я горжусь дружбой с тобой, Беларусь», — подчеркнул Киркоров.

Народный артист России также добавил, что у него есть к чему стремиться.

«Бог любит троицу! Я народный артист России, народный артист Украины, народный артист Молдовы», — в шутку сказал Киркоров.

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Лукашенко вручил Киркорову специальную награду «Через искусство — к миру и взаимопониманию»: Такого искреннего человека трудно найти в этом славянском мире
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