Белорусская армия и силовики готовятся предотвратить массовые беспорядки

Об этом экс-глава Минобороны, госсекретарь Совбеза Андрей Равков заявил на встрече с Александром Лукашенко

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«Комсомолка» ранее сообщала о том, что в четверг, 16 июля, действующий президент Беларуси посещал витебских десантников, на встрече присутствовал и Андрей Равков, бывший министр оборонного ведомства, а ныне - госсекретарь Совета безопасности.

Выступая перед военнослужащими Александр Лукашенко заявил, что он и собравшиеся – «люди военные» и в случае чего должны и будут воевать.

Далее слово взял Равков, который сообщил о том, что и армия, и другие силовики сейчас готовятся к предотвращению массовых беспорядков в Беларуси, написал БелаПАН.

- Вся та подготовка на основании целей военной доктрины и нацелена в воинских частях, в первую очередь, сил специальных операций, сухопутных войск и другого вида Вооруженных сил на то, чтобы быть готовыми к любому развитию обстановки, - предупредил глава Совбеза.

Затем военачальник пояснил, что войны, ведущиеся в последние годы в мире, как правило «начинались с улиц, с площади». Здесь он привел в пример Египет, Сирию, Украину.

- К этим событиям Запад готовил Украину лет двадцать. Россия пыталась что-то противопоставить этому... Но вот и пошли они по такому пути, не очень хорошему. Но все это случилось - для нас это урок, резюмировал госсекретарь.

Комментарии в сети о том, что армия будет стрелять против народа, Раков парировал: «Не надо распускать сопли».

- Мы - силовой инструмент, не только Вооруженные силы, но и милиция, и ОМОН, и органы внутренних дел, и внутренние войска, и пограничники, и другие силовые структуры. Наша задача в том, чтобы не допустить гибели государства, не допустить кровопролития в народе. Если мы это допустим, значит, мы проиграли бой, - пояснил генерал-лейтенант.

По его словам, массовые беспорядки в Беларуси могут начаться из-за будоражения определенных ниш в белорусском социуме. Но армия никогда не даст начаться этому конфликту, который, в противном случае, «может перерасти во что угодно».

- Ни для кого не секрет - в этом завязаны внешние силы, это видно невооруженным глазом. Мы к этому готовились, готовимся и будем готовиться. Ну и в исполнительный момент, товарищ президент, если необходимо, мы выполним», - заверил Лукашенко Равков.

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