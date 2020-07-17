2020-07-17T09:13:09+03:00
Звезды
КП Беларусь

Путин назвал «Славянский базар» фестивалем духовного единения и взаимообогащения братских славянских народов

Приветствие российского президента зачитал в Витебске посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Путин передал, что гостей древнего Витебска на фестивале ждет много интересного. Фото: БелТА.Путин передал, что гостей древнего Витебска на фестивале ждет много интересного. Фото: БелТА.
Изменить размер текста:

В четверг, 16 июля, Александр Лукашенко выступил на торжественном открытии «Славянского базара в Витебске». Прислал свое приветствие и российский президент - телеграмму Путина зачитал посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев, сообщил sb.by.

- Многие годы фестиваль служит благородным целям, неся духовное единение и взаимообогащение братских славянских народов. «Славянский базар» играет значимую роль для развития многополярного гуманитарного сотрудничества. Уверен, что и в этот раз жителей и гостей древнего Витебска ждет много интересного, - написал Путин.

Еще российский лидер подчеркнув, что во все годы в программе витебского фестиваля представлены все виды искусств: от эстрадной до классической и народной музыки, от театра до выставок и конкурсов.

- Лейтмотивом многих выступлений является тема мира, добра, согласия и дружбы между народами - это особенно символично в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, - заявил Путин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Лукашенко на открытии «Славянского базара»: Белорусы никогда не встают на колени перед вызовами времени.

Торжественный вечер начался с речи действующего президента страны (подробности).

Лукашенко вручил Киркорову специальную награду: «Через искусство - к миру и взаимопониманию».

А король эстрады в ответ намекнул, что не прочь стать народным артистом Беларуси (подробности).

Еще больше материалов по теме: «Витебск: новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Стоял у стены с беременной женщиной до утра»: Витеблянин выдумал, что его брутально задержали во время акций несогласия, и собирал в сети деньги на адвоката
Черечень первым представил свою предвыборную программу и обещает вернуть белорусам поддержку и защиту государства
Фотофакт. В Рогачеве 76-летний водитель на Kia не пропустил мотоциклиста на главной
В Беларуси МАРТ продлил госрегулирование цен на продукты до полугода
В декларации Лукашенко нет сведений о пенсии. Почему?
Путин назвал «Славянский базар» фестивалем духовного единения и взаимообогащения братских славянских народов
Белорусская армия и силовики готовятся предотвратить массовые беспорядки
Лукашенко вручил Киркорову специальную награду «Через искусство - к миру и взаимопониманию»: Такого искреннего человека трудно найти в этом славянском мире
«Каждый имеет голос, и он хозяин этого голоса»: Лукашенко заявил, что есть недовольные тем, что 25 лет президент руководит страной и армией
Лукашенко: Что бы не происходило в мире, «Славянский базар» в Витебске всегда укреплял дружбу народов и разрушал барьеры
Лукашенко на открытии «Славянского базара»: Белорусы никогда не встают на колени перед вызовами времени
Видеофакт. Лукашенко предложил, чтобы по новой Конституции президентом мог стать только отслуживший в армии. И женщина тоже
В ОБСЕ снова заявили, что наблюдать за выборами в Беларуси их наблюдатели не поедут
Лукашенко витебским десантникам: Независимость мы получили без крови. Возможно, и без пота
Погода в Беларуси на 17 июля и выходные: жара возвращается - до +29
«В Беларуси есть армия - с такой армией они не хотят воевать»: Лукашенко назвал соревнования военных демонстрация флага и силы
Ради красивой жизни мошенница из Барановичей соврала, что родила близнецов и заболела онкологией
Лукашенко сказал, какой должна быть белорусская армия: «Где нужно - вся контрактная. Там, где могут служить ребята-срочники - развиваем срочную службу»
Пропавший минчанин найден погибшим
Житель Пружан хотел продать пистолет с глушителем, который он в восьмидесятых привез из Украины
В Минске и Минской области ищут двух пропавших 39-летних мужчин
В Слониме автомобиль такси сбил на парковке ребенка на велосипеде
Курсы валют в Беларуси на 16 июля: доллар и евро подешевели на торгах
Мингорисполком: Красный костел обязан по закону погасить задолженность
Что ответил ЦИК на жалобы по поводу отказа в регистрации Бабарико и Цепкало