Путин назвал «Славянский базар» фестивалем духовного единения и взаимообогащения братских славянских народов

Путин передал, что гостей древнего Витебска на фестивале ждет много интересного. Фото: БелТА.

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В четверг, 16 июля, Александр Лукашенко выступил на торжественном открытии «Славянского базара в Витебске». Прислал свое приветствие и российский президент - телеграмму Путина зачитал посол РФ в Беларуси Дмитрий Мезенцев, сообщил sb.by.

- Многие годы фестиваль служит благородным целям, неся духовное единение и взаимообогащение братских славянских народов. «Славянский базар» играет значимую роль для развития многополярного гуманитарного сотрудничества. Уверен, что и в этот раз жителей и гостей древнего Витебска ждет много интересного, - написал Путин.

Еще российский лидер подчеркнув, что во все годы в программе витебского фестиваля представлены все виды искусств: от эстрадной до классической и народной музыки, от театра до выставок и конкурсов.

- Лейтмотивом многих выступлений является тема мира, добра, согласия и дружбы между народами - это особенно символично в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, - заявил Путин.

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