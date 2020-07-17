2020-07-17T09:10:05+03:00
Политика
КП Беларусь

В декларации Лукашенко нет сведений о пенсии. Почему?

В Минтруда объяснили, что действующий президент еще не подавал заявление на ее получение. Выходит, что у него и пенсионного удостоверения нет?
Надежда БУТОВИЧ
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Александр Лукашенко несмотря на достижение пенсионного возраста, еще не получает от государства пенсионные выплаты. Фото: БелТА.Александр Лукашенко несмотря на достижение пенсионного возраста, еще не получает от государства пенсионные выплаты. Фото: БелТА.
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Ранее «Комсомолка» уже внимательно изучала декларации о доходах, поданные участниками президентской гонки 2020 года.

Так, в декларации действующего президента в источниках о доходах была только зарплата - примерно 9,7 тысячи белорусских рублей в месяц. Также в его собственности, согласно декларации, нет никакой недвижимости и стоит прочерк в «ином имуществе», то есть на Александра Лукашенко не зарегистрировано ни одного ТС. Интересно, что нет в декларации и информации о пенсионных выплатах, хотя президент уже достиг пенсионного возраста - в августе 2020 года ему исполнится 66 лет.

Почему в декларации действующего главы республики нет информации о пенсии, поинтересовалась «Наша Ніва» в Минтруда?

- Выплаты пенсий в Беларуси назначаются по заявительной форме. То есть финпомощь пожилым людям выплачивается не автоматически, по достижении определенного возраста (для мужчин - 62 года. - Ред.), а только после подачи заявления, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Но есть и второй вариант: если человек продолжает работать, то может сознательно отказаться от пенсии на время, чтобы после ухода с работы выплаты были больше.

Таким образом, Александр Лукашенко или не подавал заявление и пока даже не имеет пенсионного удостоверения, или на время отказался от пенсионных выплат.

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