2020-07-17T09:06:54+03:00
Экономика
КП Беларусь

В Беларуси МАРТ продлил госрегулирование цен на продукты до полугода

Антимонопольное ведомство решило регулировать стоимость социальных товаров в течение 180 дней
Надежда БУТОВИЧ
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МАРТ следит за ценами, чтобы необходимые продукты были доступны для всех граждан.МАРТ следит за ценами, чтобы необходимые продукты были доступны для всех граждан.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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О том, что МАРТ приняло постановление на продление срока госрегулирования стоимости социально значимых товаров, сообщила пресс-служба ведомства.

Поясняется, что срок регулирование продлен еще на 90 дней и в общем составит 180 суток.

Напомним, какіе продукты находятся в списке социально значимых, стоимость которых контролируют в МАРТе. Итак, в антимонопольном ведомстве следят за ценами на рыбу, сливочное, подсолнечное и рапсовое масло, пшеничную муку, пищевую соль, рис, манку, пшенку, овсянку и макароны, хлеб, говядину, свинину, курицу и мясо цыплят-бройлеров, яйца, молоко, кефир, сметану, творог, сыр, детское питание, свежий картофель, свеклу, морковку, капусту, лук, огурцы, помидоры, яблоки и черный байховый чай.

Уточняется, что отслеживание цен принято, чтобы предупредить их завышение, обеспечить доступность для граждан жизненно важных продуктов.

Постановление вступит в силу после его официального опубликования.

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