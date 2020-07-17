Фотофакт. В Рогачеве 76-летний водитель на Kia не пропустил мотоциклиста на главной

Выезжая со дворов, пожилой водитель не пропустил мотоцикл на главной дороге. Фото: slova.by.

После столкновения у легковушки - капот всмятку, к счастью, мотоциклист выжил, но получил серьезные травмы и был госпитализирован

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ДТП с мотоциклом произошло в райцентре на Гомельщине 15 июля, сообщил местный ресурс slova.by со ссылкой на правоохранителей.

Авария произошла в Рогачеве днем, примерно в 11.40 часов, на улице Богатырева.

- В районе 114-го дома 76-летний водитель на «Киа Каренс» выезжал из дворов. Мужчина не пропустил мотоцикл «Хонда», ехавший на главной дороге, из-за чего произошло столкновение, - пояснил Юрий Киселев, старший инспектор ДПС отдела Госавтоинспекции Рогачевского РОВД.

40-летнего мотоциклиста с травмами различной степени тяжести доставили в хирургию центральной райбольницы Рогачева.

По факту ДТП идет проверка.

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