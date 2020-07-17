Фотофакт. В Рогачеве 76-летний водитель на Kia не пропустил мотоциклиста на главной
ДТП с мотоциклом произошло в райцентре на Гомельщине 15 июля, сообщил местный ресурс slova.by со ссылкой на правоохранителей.
Авария произошла в Рогачеве днем, примерно в 11.40 часов, на улице Богатырева.
- В районе 114-го дома 76-летний водитель на «Киа Каренс» выезжал из дворов. Мужчина не пропустил мотоцикл «Хонда», ехавший на главной дороге, из-за чего произошло столкновение, - пояснил Юрий Киселев, старший инспектор ДПС отдела Госавтоинспекции Рогачевского РОВД.
40-летнего мотоциклиста с травмами различной степени тяжести доставили в хирургию центральной райбольницы Рогачева.
По факту ДТП идет проверка.
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