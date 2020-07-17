Черечень первым представил свою предвыборную программу и обещает вернуть белорусам поддержку и защиту государства. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Доступное жилье для всех, двор, в котором уютно, поддержку и защиту государства – все это обещает сделать 35-летний Сергей Черечень, если станет президентом Беларуси.

Плюс достойные зарплаты врачам и учителям, заслуженные пенсии, которые станет платить полностью, ремонт госаппарата, меньше проверок и бюрократии, условия для развития среднего и малого бизнеса – все обещания кандидата в президенты Беларуси опубликованы на cherechen.by.

Серей Черечень первым представил свою предвыборную программу.

Напомним, Сергей Черечень родился в Кричеве на Могилевщине. Окончил БГУиР, разрабатывал и внедрял стратегии развития и проводил оценку состояний предприятий.

Общественной деятельностью начал заниматься в 2016 году.

Осенью 2018 года сменил на посту лидера Белорусской социал-демократической Грамады Станислава Шушкевича.