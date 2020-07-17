2020-07-17T09:51:54+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Стоял у стены с беременной женщиной до утра»: Витеблянин выдумал, что его брутально задержали во время акций несогласия, и собирал в сети деньги на адвоката

Мужчину вовремя разоблачили - деньги прислать никто не успел, иначе его судили бы за мошенничество
Надежда БУТОВИЧ
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Витеблянин нафантазировал что его задержали, что получить халявные деньги.Витеблянин нафантазировал что его задержали, что получить халявные деньги.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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На днях в милицию Витебска позвонили неравнодушные граждане и заявили о том, что в сети появился объявление о сборе денег на адвоката от пострадавшего горожанина и попросили разъяснений. Правоохранители решили проверить достоверность этой информации. Подробности сообщила пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

В своем посте витеблянин Иван Билько заявил, что мирно идя по Витебску был брутально задержан омоновцами и водворен в автозак.

- Нас отвезли куда-то за Витебск, поставили около стены, там был не только я, но и беременная женщина. Так мы простояли до утра, не давали ни пить, ни есть, про туалет, вообще, ни слова. После чего нас стали вызывать по одному и сувать бумагу под нос, чтобы мы подписали, я отказался, сейчас жду суда, все собранные средства направят на оплату адвоката, не только меня, но и тех людей которые были со мной, - заявил молодой человек.

В конце трагического рассказа он написал номер своей банковской карты и стал ожидать поступлений от неравнодушных граждан.

Спустя час в милиции уже знали эту «жалостливую историю» - денег витеблянин получить не успел, его задержали

- В интернете молодой человек не представился своей настоящей фамилией - изменил первую букву. Но зато 21-летний витеблянин верно указал номер мобильника и банковского счета. В милиции жулик написал повинную, объяснив свое мошенничество трудным финансовым положением и желанием подзаработать, - резюмировали в УВД.

Как пояснили правоохранители, объявление молодого человека было удалено спустя час после публикации - деньги на счет поступить не успели, а значит выгоды он не успел получить. Иначе молодому человеку грозила бы уголовная ответственность за мошенничество.

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