Министр сельскогохозяйства - в Белагробанке, министр энергетики - в Белгазпромбанке: государство назначило своих представителей в главных банках страны

За работой ведущих финучреждений страны будут следить государственные представители. Фото: Надежда БУТОВИЧ

Решение о назначении госпредставителей в крупнейших банках приняли в Совмине

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О том, что Совет министров Беларуси принял постановление о назначении государственных представителей в главных финучреждениях Беларуси, сообщила пресс-служба Национального правового портала.

Правительственным документом от 15 июля представители назначаются в шести крупнейших белорусских банках. В некоторых будет сразу по несколько представителей от государства.

Так, за работой Белагропромбанка будут следить глава Минсельхозпрода Иван Крупко, руководитель Минфина Юрий Селиверстов и заместитель главы Минэкономики Анжелика Никитина (с момента аттестации. - Ред.).

Представителей в Белинвестбанке также будет несколько: заместитель главы Минфина Андрей Белковец и глава Госкомитета по имуществу Дмитрий Матусевич. Председатель ГКИ, кстати, будет также отслеживать деятельность еще и Приорбанка.

За работает Технобанка будет наблюдать первый заместитель главы Минэкономики Юрий Чеботарь. А за Беларусбанком - заместители глав сразу двух ведомств: от Минфина Владислав Татаринович и Дмитрий Ярошевич от Минэкономики.

Главу Министерства энергетики назначили госпредставителем в Белгазпромбанк.

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