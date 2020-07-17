В Минске встречаются премьеры стран Евразийского межправительственного совета ЕАЭС

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Утром 17 июля в Минске начинается встреча глав правительств стран - участниц Евразийского межправительственного совета ЕАЭС.

Заседание запланировано в столичном «Президент-Отеле», это первое очное заседание после начала пандемии коронавируса, сообщает tvr.by.

Напомним, сейчас Беларусь председательствует в ЕАЭС. Планируется, что премьеры обсудят только практические вопросы. Соответственно, на первый план выходит экономическая сфера, в первую очередь - торговля и промышленность.

Также важный для всей "пятерки" проект - карта индустриализации. Это цифровая платформа в помощь бизнесу и госпредприятиям для поиска новых партнеров. Карта призвана помочь уйти от дублирования производств и нарастить торговлю в другие страны.

Заседания пройдут в узком и расширенном составах, кроме того ожидается и ряд двусторонних встреч.