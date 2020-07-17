«Из поездки вернулся один, сказал - уехала с вещами»: водитель 69-летней ипэшницы убил ее из-за выручки, а труп спрятал в лесу
Эта криминальная история началась в сентябре 2018 года, когда в милицию обратились родственники пропавшей без вести 69-летней женщины. Для продажи женской одежды ипэшница поехала в Россию на арендованном микроавтобусе с 42-летним водителем. Из поездки мужчина вернулся один, а родственникам сказал, что предпринимательница якобы пересела в другое авто со всем товаром, а где она сейчас, он не знает.
Правоохранители приступили к расследованию, но по горячим следам раскрыть дело не удалось. В пресс-службе СК сообщили, что спустя два года все-таки расследование завершено.
В ходе следствия выяснилось, что водитель буса, с которым женщина отправилась в дальнюю поездку, ранее уже был судим за убийство. Он стал главным подозреваемым.
- Фигурант знал, что в поездке у начальницы с собой будет крупная сумма наличности, поэтому он решил ее убить, а деньги украсть. Для этого он заранее прочитал в интернете про седативные лекарства, которые могут ввести человека в беспомощное состояние. В дороге он угостил предпринимательницу напитком с седативами, а затем полусонную забил до смерти, - прокомментировали в пресс-службе.
Убийца напоил женщину лекарствами, а затем забил до смерти. Фото: СК.
Тело убитой женщины преступник упаковал в сумку-баул, а затем вытащил из машины и спрятал в лесном массиве на трассе М5 «Урал» в Челябинской области. Чтобы не нашли, забросал грудой веток.
- Все имущество погибшей: сумки с товаром, мобильник, ювелирные украшения и деньги на общую сумму свыше 80 тысяч белорусских рублей - мужчина присвоил себе и распорядился им по своему усмотрению. А затем, вернувшись в Беларусь, попытался представить все так, будто бы ипэшница куда-то уехала и он ни при чем, - добавили в СК.
Дело белорусским следователям удалось раскрыть благодаря сотрудничеству с российскими коллегами.
Задержанного обвиняют в разбое и убийстве, он до суда будет находиться под стражей.
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