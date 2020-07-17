Киркоров о том, что Лукашенко идет на очередной президентский срок: «Кого-то раздражает, что много лет. А если нет альтернативы?!»

Киркоров заявил, что от Лукашенко он всегда видел только добро и «респэкт». Фото: БелТА.

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Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что на открытии «Славянского базара» в Витебске 16 июля Александр Лукашенко вручил Филиппу Киркорову специальную награду. На сцене певец и политик обменялись теплыми словами, а российский шоумен намекнул, что вполне не прочь получить звание народного артиста Беларуси.

За кулисами, общаясь с журналистами, Киркоров высказался в поддержку действующего лидера Беларуси, сообщил ОНТ.

- Кого-то раздражает, что много лет... А если нет альтернативы? А если некому доверить?! Вот я не представляю себе - как вот Белоруссия без Александра Григорьевича? - задался вопросом Филипп Киркоров.

А затем добавил, что у него совершенно нет никаких претензий к Лукашенко, и даже совсем наоборот:

- Лично я, как артист Филипп Киркоров, от этого человека получал только добро, внимание, уважение, респект. И мне не за что к нему относиться плохо. Если у кого-то с ним свои счеты - это их проблемы, - заключил король эстрады.

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