Киркоров о том, что Лукашенко идет на очередной президентский срок: «Кого-то раздражает, что много лет. А если нет альтернативы?!»
Ранее «Комсомолка» сообщала о том, что на открытии «Славянского базара» в Витебске 16 июля Александр Лукашенко вручил Филиппу Киркорову специальную награду. На сцене певец и политик обменялись теплыми словами, а российский шоумен намекнул, что вполне не прочь получить звание народного артиста Беларуси.
За кулисами, общаясь с журналистами, Киркоров высказался в поддержку действующего лидера Беларуси, сообщил ОНТ.
- Кого-то раздражает, что много лет... А если нет альтернативы? А если некому доверить?! Вот я не представляю себе - как вот Белоруссия без Александра Григорьевича? - задался вопросом Филипп Киркоров.
А затем добавил, что у него совершенно нет никаких претензий к Лукашенко, и даже совсем наоборот:
- Лично я, как артист Филипп Киркоров, от этого человека получал только добро, внимание, уважение, респект. И мне не за что к нему относиться плохо. Если у кого-то с ним свои счеты - это их проблемы, - заключил король эстрады.
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