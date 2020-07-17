2020-07-17T12:56:11+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Хотела снять «родовое проклятие»: 90-летняя пенсионерка из Миорского района отдала мошеннице 450 белорусских рублей

Сначала пожилая женщина отдала мошеннице 100 белорусских рублей, но для большего эффекта доплатила еще 300
ИННА КОРСАК
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В Миорском районе доверчивая пенсионерка отдала мошеннице 450 белорусских рублей. Фото: pixabay.comВ Миорском районе доверчивая пенсионерка отдала мошеннице 450 белорусских рублей. Фото: pixabay.com
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В Миорском районе 90-летняя пенсионерка отдала мошеннице 450 белорусских рублей, чтобы снять «родовое проклятие». Об этом сообщили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

Мошенница пришла в частный дом к пожилой женщине и предложила погадать. Во время гадания выяснилось, что на женщине и всех ее родных лежит проклятие. Для того чтобы его снять, нужно провести специальный обряд, но на это понадобятся деньги. Доверчивая пенсионерка передала псевдогадалке 100 белорусских рублей. Однако, чтобы эффект от обряда был большим, нужно еще доплатить. В испуге 90-летняя женщина добавила еще 350 рублей.

Мошенница получила деньги и ушла. Лишь спустя несколько дней пенсионерка поняла, что ее обманули. Она обратилась в милицию. Сотрудники оперативно установили личность «гадалки» и определили ее местонахождение. Как выяснилось, 62-летняя женщина из Брестской области уже находилась в Браславском районе.

Пенсионерка опознала «гадалку». Возбуждено уголовное дело.

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Хотела снять «родовое проклятие»: 90-летняя пенсионерка из Миорского района отдала мошеннице 450 белорусских рублей
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