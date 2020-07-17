Ермошина рассказала, почему не зарегистрировали Цепкало и Бабарико

Ермошина рассказала, почему кандидатами в президенты Беларуси не зарегистрировали Цепкало и Бабарико. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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Лидия Ермошина подробно рассказала, почему не зарегистрировали двух из семи претендентов в кандидаты в президенты Беларуси.

Двум претендентам на пост президента Беларуси отказано в регистрации - Валерию Цепкало и Виктору Бабарико.

По мнению Лидии Ермошиной, им отказано в связи с нарушением закона. Об этом глава ЦИК Беларуси сообщает в видеообращении на сайте vybary2020.by.

Цепкало, считает Лидия Михайловна, собрал недостаточное количество достоверных подписей, плюс обнаружены неточности в декларации его супруги.

В отношении Виктора Бабарико ведется уголовное расследование. Он признается фигурантом по нескольким коррупционным преступлениям.

Также Ермошина рассказала, что на данный момент осуществлять свои функции на выборах президента Беларуси готовы 40 тысяч национальных наблюдателей.